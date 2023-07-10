Россиянам напомнили, как помочь тонущему Россиянам посоветовали использовать спасательный круг для помощи тонущему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для помощи тонущему лучше всего использовать спасательный круг, если человек находится недалеко от берега, рассказали специалисты департамента Гражданской защиты Тюменской области. В беседе с «МегаТюменью» они посоветовали применять для спасения людей, заплывших далеко, лодки, надувные жилеты и матрасы. Кроме того, важно сразу же оповестить спасателей на берегу, администрацию или отдыхающих рядом.

В ведомстве советуют не переоценивать свои силы и не пытаться доплыть до тонущего человека. Это чревато тем, что сам спасающий может начать тонуть. К пострадавшему нельзя подплывать близко — в стрессе человек может схватить другого и утопить вместе с собой.

Определить, что человек тонет можно по внешнему виду: у пострадавшего обычно напуганный взгляд, «жадное» дыхание и хаотичные движения руками. Кроме того, он может пытаться схватиться за воду и часто погружаться под нее. Пострадавший не будет отвечать на вопросы и не сможет вступить в диалог.

Сотрудники департамента Гражданской обороны и пожарной безопасности ранее напомнили, что необходимо наладить с тонущим контакт и успокоить его. Если же тонущий схватил другого человека, нужно как можно быстрее освободиться. Для этого можно применять любой метод, в том числе ударить.