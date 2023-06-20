Россиянам напомнили, как спасти тонущего человека Спасатели посоветовали успокоить тонущего, прежде чем вытаскивать его

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Прежде чем спасать тонущего, необходимо наладить с ним контакт и успокоить его, рассказали сотрудники департамента Гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края. В пресс-службе в беседе с «МК в Чите» отметили, что не следует подплывать к пострадавшему слишком близко, чтобы он случайно не утащил под воду спасающего его.

Первое, что нужно сделать, когда видите тонущего человека — успокоить его. Для этого наладьте с ним контакт, кричите, что поможете. При этом не подплывайте к тонущему слишком близко, чтобы он не утащил вас под воду, — уточнили спасатели.

Если же тонущий схватил другого человека, нужно как можно быстрее освободиться. Для этого можно применять любой метод, в том числе ударить, объясняют спасатели. Подплывать к пострадавшему можно только тогда, когда он успокоится, и только со спины. Во время транспортировки к берегу важно следить, чтобы голова тонущего всегда находилась над поверхностью воды, особенно если человек без сознания.

В ведомстве подчеркнули, что спасать тонущего может только тот, кто сам хорошо умеет плавать и держаться на воде. В другом случае это может закончиться еще большей трагедией. Спасатели также рекомендуют позвонить по единому номеру экстренных служб.

Врач скорой помощи Елена Нечаева ранее отметила, что тонущего человека можно спасти в 90% случаев, если время его пребывания под водой не превышает одной минуты. По ее словам, чем больше длительность нахождения утопающего под водой, тем меньше шанс на его спасение.