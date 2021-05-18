Россиянам могут запретить участвовать в жизни нежелательных организаций

https://static.news.ru/photo/bd606518-b7d3-11eb-8e19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому россиянам будет запрещено принимать участие в деятельности нежелательных иностранных организаций за рубежом. Изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».

В пояснительной записке отмечается, что комиссия установила — множество россиян проходят за рубежом специальные тренинги. В частности, граждане учатся влиять на избирательные кампании, устраивать незаконные акции с привлечением детей, в том числе и информационные. Помимо этого, некоторые из них стараются сформировать в России терпимое отношение к наркотическим веществам.

Кроме того, предлагается добавить в законопроект «дополнительный квалифицирующий признак» признания зарубежной организации нежелательной в нашей стране. Организация попадает под это определение, если оказывает услуги посредника при денежных операциях для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными, реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, Грузии, Украине и Прибалтике.