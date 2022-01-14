Россиянам хотелось бы увеличения МРОТ в 2,5 раза

Россияне считают, что минимальный размер заработной платы должен быть больше фактического в два-три раза, это следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Наиболее высокие запросы у жителей мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов. Самые скромные ожидания у жителей Ижевска, Саратова и Ульяновска. С 1 января МРОТ вырос до 13 890 рублей.

Респондентам предложили выбрать желаемую величину МРОТ в границах от федерального размера МРОТ за 2021 год — 12 130 рублей до максимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в 2021 году — 58 782 рублей (в июне). На основании полученных результатов было вычислено среднее значение.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей (более 42 тысяч рублей в месяц). На втором месте — Владивосток (40,5 тысячи рублей), на третьем — Хабаровск (38,8 тысячи рублей). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 38,3 тысячи рублей. Замыкает топ-5 Тюмень — здесь ожидания к уровню МРОТ составляют 37,6 тысячи рублей в месяц, — говорится в материалах исследования.

Наиболее скромными требования оказались у жителей Ижевска и Саратова, которые высказались за увеличение МРОТ до 31,6 тысячи рублей, а также Ульяновска — 32 тысячи рублей.

При этом за год больше всего запросы к уровню МРОТ выросли среди жителей Оренбурга (34,6 тысячи рублей, +21%), Кирова (32,1 тысячи рублей, +18%), Иркутска (36,8 тысячи рублей, +17%) и Ярославля (34 тысячи рублей, +17%).

В опросе приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Всего — 37 городов.

Ранее Росстат сообщил о сокращении числа россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ или ниже. В 2019 году доля таких работников составляла 2,9%, или 775 тысяч человек.