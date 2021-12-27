Росстат сообщил о сокращении числа россиян с зарплатами ниже МРОТ

Росстат сообщил о сокращении числа россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ или ниже. В 2019 году доля таких работников составляла 2,9%, или 775 тысяч человек, сообщают «Известия».

В 2021 году доля таких работников сократилась до 2,5%, или 689,6 тысяч человек. Минимальный размер оплаты труда в этом году составляет 12 792 рубля, уточняет ведомство. С 1 января 2022 года он вырастет до 13 890 рублей. При этом в Росстате уточнили, кто входит в 2,5%, получающих зарплату на уровне МРОТ и ниже.

1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства, — приводит газета сообщение статистического ведомства.

В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край. В этих трёх регионах доля небольших зарплат составляет около нуля. Далее следуют ЯНАО и ХМАО — 0,3 и 0,4% соответственно.

Наибольшая доля зарплат равных и ниже МРОТ наблюдается в Дагестане — 13,7%, Северной Осетии — 10,8%, Карачаево-Черкесии — 10,3%, Ингушетии —9% и Кабардино-Балкарии — 8,3%.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов завил, что сумма МРОТ, которая соответствовала бы реалиям, должна быть не менее 50 тысяч рублей. И это в случае, если у человека нет образования и опыта.