Россиянам грозят наказанием за посещение пляжа с питомцами

МЧС России предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих, которые приходят с животными. Об этом сообщил ТАСС.
Поправки в случае одобрения будут внесены в КоАП, заявил агентству начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.
В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей, —
добавилон.
Но предложения должны одобрить в Минюсте, только после этого поправки внесут в административный кодекс. Пока россиян с животными не наказывают, как и собственников пляжей.
С 1 января 2021 года в России запрещено приходить на пляжи с животными, за исключением собак-поводырей.
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