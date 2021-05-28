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Россиянам грозят наказанием за посещение пляжа с питомцами

04:20, 29 мая 2021
Фото: pixabay

МЧС России предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих, которые приходят с животными. Об этом сообщил ТАСС.

Поправки в случае одобрения будут внесены в КоАП, заявил агентству начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей, — добавил он.

Но предложения должны одобрить в Минюсте, только после этого поправки внесут в административный кодекс. Пока россиян с животными не наказывают, как и собственников пляжей.

С 1 января 2021 года в России запрещено приходить на пляжи с животными, за исключением собак-поводырей.

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