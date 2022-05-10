Россиянам дали советы по выбору полезного йогурта Диетолог Соломатина дала советы по выбору полезного йогурта

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Любой йогурт, в котором не используются добавки, является полезным для пищеварения, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. При выборе йогурта в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности, так как чем он короче, тем лучше, а также на состав.

В натуральном йогурте должны быть только молоко формализованное и закваска. Когда добавляется большое количество стабилизаторов, усилителей вкуса, сахара — всё это нивелирует пользу. Сахар питает недружественную микрофлору, — объяснила Соломатина.

Она также развеяла миф о том, что йогурты с фруктами более полезны, но в реальности кусочки фруктов неравномерно распределены в продукте. Диетолог отметила, что часто в такие йогурты добавляют крахмал.

Возьмите простоквашу и положите туда кусочки фруктов. Они осядут на дно, значит есть какие-то загустители, в лучшем случае это крахмал. Крахмал — это тот же углевод, который нам не нужен, — подытожила Соломатина.

Вместо кусочков фруктов диетолог посоветовала добавлять сухофрукты в натуральный йогурт, чтобы продукт был более полезен.

Ранее член Российского союза предприятий молочной отрасти Евгений Романенко предположил, что спрос на более дорогую молочную продукцию в России может упасть и россияне станут выбирать товары первой необходимости. Он добавил, что некоторые производители начнут делать несколько линеек привычной продукции: часть будет более дешёвая с пищевыми добавками, а часть дороже — более натуральная.