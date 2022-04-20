В России спрогнозировали падение спроса на йогурты и пудинги
Член РСПМО Романенко: спрос на более дорогую молочную продукцию может упасть
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:33, 20 апреля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Спрос на более дорогую молочную продукцию в России может упасть и россияне станут выбирать товары первой необходимости, предположил член Российского союза предприятий молочной отрасти Евгений Романенко. К этому приведут стоимость продуктов и падение доходов, объяснил он ФБА «Экономика сегодня».
Действительно, существуют опасения, что в скором времени россияне начнут отдавать предпочтение товарам исключительно первой необходимости. Если мы говорим о молочной индустрии, то это, скорее всего, молоко. Возможно, различные йогурты с наполнителями, сырковые массы, пудинги, творожные десерты, простокваши станут менее интересны потребителю из-за своей дороговизны и снижения доходности в целом, — сказал Романенко.
Он добавил, что некоторые производители начнут делать несколько линеек привычной продукции: часть будет более дешёвая с пищевыми добавками, а часть дороже — более натуральная.
Также, по мнению Романенко, стоит уменьшить ассортимент сыров, чтобы сохранить цены, а кроме того — окончательно отказаться от импорта продукции.
Ранее правительство России смягчило требования к маркировке молока и воды. Введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов отложено до 1 декабря 2023 года, чтобы предприниматели могли найти замену импортному оборудованию для маркировки.