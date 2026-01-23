Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:59

Россиянам дали советы, как определить испорченный продукт в морозилке

Эксперт FMCG-рынка Анищенкова: у испорченного продукта может измениться цвет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У испорченного замороженного продукта нередко меняется цвет, заявила LIFE.ru эксперт в области товаров повседневного спроса (FMCG) Ольга Анищенкова. Появление белых пятен — тоже тревожный признак. Так называемый морозильный ожог не делает продукты опасными, но ухудшает их вкус и текстуру.

Цвет мясной замороженной продукции в основном варьируется от розового до красного. Если на куске появились темные и зеленые пятна или само мясо приобрело серо-коричневый оттенок, лучше не рисковать и выбросить его. Обращайте внимание и на цвет жира — если он стал желтым, следует насторожиться, посоветовала Анищенкова.

Она отметила, что поврежденная упаковка тоже увеличивает риски. Эксперт добавила, что проверить качество продуктов из морозилки можно не только с помощью тщательного осмотра, но и разморозки. Второй метод позволяет оценить их запах — если он стал нехарактерным, это явно указывает на испорченность.

Ранее доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева заявила, что сладковатый естественный запах и темно-красный цвет с плотной мраморной текстурой и кремовым жиром говорят о свежести говяжьего мяса. Она отметила, что старое мясо со временем темнеет и становится более грубым.

