Россиянам дали советы, как начать получать пассивный доход Финансист Ермилова: для получения пассивного дохода нужно учесть все риски

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Для того, чтобы начать получать пассивный доход, важно учесть все риски, с которыми можно столкнуться при использовании тех или иных инструментов, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что знакомиться с финансовыми инструментами лучше с небольших накоплений.

Для того, чтобы получать пассивный доход, можно открыть депозит в банке, а также использовать фондовый рынок, рынок драгоценных металлов, страховой рынок. Здесь важно учесть, какие риски готов на себя взять клиент, — пояснила финансист.

Тем, у кого нет даже небольших накоплений, сначала нужно будет отложить деньги для стартового капитала. Эксперт советует делать это с умом и с помощью банков. Так, можно ежедневно откладывать небольшие суммы или выделять более крупные суммы, но с каждой зарплаты. При этом все эти деньги следует помещать на счет под проценты, заключила Ермилова.

Финансовый консультант Кристина Семенова ранее посоветовала создать счет, к которому члены семьи смогут привязать свои банковские карты. Это позволит следить за всеми доходами и расходами и сократит количество конфликтов в семье.