Семьям дали советы, как вести совместный бюджет Финансовый консультант Семенова: пара может привязать карты к одному счету

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Чтобы решить финансовые споры в отношениях и вести совместный семейный бюджет, пара может привязать свои банковские карты к одному счету, посоветовала финансовый консультант Кристина Семенова. В разговоре с «Радио 1» эксперт уточнила, что это позволит сделать систему расходов и доходов понятной, а также избежать конфликтов из-за денег.

Как уточнила финансовый консультант, следует заранее планировать расходы по определенным категориям и устанавливать лимиты на картах. Это позволит не потратить больше задуманного. Она пояснила, что для каждой цели можно использовать отдельную банковскую карту, это может вызвать сложности, но так удастся получать наиболее выгодный кэшбек с каждой покупки.

Кроме того, важно создать финансовую подушку. Семенова пояснила, что она обычно составляет сумму в размере трехмесячных расходов семьи или больше. Это поможет не занимать деньги у близких и не погрязнуть в кредитах в случае непредвиденной ситуации. Эти финансы должны быть в свободном доступе, эксперт советует хранить их на накопительном счете или в виде вклада.

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