Россиянам дали совет, как справиться с акклиматизацией после отпуска Терапевт Ярцева посоветовала отказаться от алкоголя в период акклиматизации

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В период акклиматизации после отпуска следует отказаться от алкоголя, посоветовала врач-терапевт Ирина Ярцева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист порекомендовала возвращаться за пару дней до выхода на работу, чтобы успеть нормально выспаться в случае джетлага или привыкнуть к резкой смене климата.

Если есть возможность, возвращайтесь на пару дней раньше выхода из отпуска, чтобы не было такого, что вы сразу из грязи в князи, резко переход на работу. Нужно выспаться нормально, особенно если говорить о джетлаге. <...> Сон обычно всегда помогает, — пояснила терапевт.

По словам врача, важно ложиться спать в 22:00 после прилета, чтобы быстрее прийти в норму. Терапевт отметила, что справиться с акклиматизацией хорошо помогает отказ от вредных привычек и спорт. Она порекомендовала не забывать о физической активности. Специалист напомнила, что отдых создан для того, чтобы переключиться, расслабиться и дать организму возможность не бороться с токсинами.

Отдых на то и отдых, что нужно действительно отдыхать, расслабляться и позволять телу не бороться с токсинами, а взять паузу, головой переключиться на что-то другое, — добавила врач.

Ранее стало известно, что в России за год увеличилась доля россиян, которые не планируют отпуск в осенний период. По данным исследования, 62% граждан не собираются отдыхать осенью. В 2022 году подобным образом отвечали 54% россиян.