Россиянам дали совет, как спасти урожай в теплице от засухи

Аномальная жара грозит оставить садоводов без урожая. Особенно это касается любителей теплиц, растения в которых не могут обойтись без помощи человека. «ФедералПресс» дал советы, как спасти урожай от засухи.

В первую очередь в теплицах необходимо установить ёмкости с водой. Также можно поставить бочку с настоем из травы. Углекислый газ, который выделится во время разложения смеси, поможет растениям пережить жару.

От прямых солнечных лучей парник можно спасти, просто притенив его. Кроме того, притенить можно и сам урожай. Для этого нужно взять один стакан мелкомолотого мела и развести его в ведре с водой. Получившийся раствор процедить и перелить в опрыскиватель. Обрабатывать растения нужно так, чтобы они покрылись смесью на 50%.

Ранее сообщалось, что 13 июля в Москве был установлен рекорд тепла, воздух прогрелся до 32,7 градуса. Предыдущий был установлен в этот день в 1936 году, когда показатель термометра составил 32,4 градуса.