Россиянам дали совет, как оптимизировать расходы на питомца В Минфине посоветовали покупать корм для питомцев большими упаковками

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Чтобы оптимизировать расходы на питомца, следует покупать сухой корм большими упаковками, а консервы — коробками, дали россиянам совет в пресс-службе Минфина Новгородской области. Там отметили, что при этом важно держать еду в закрытых герметичных пакетах, иначе запах может выветриваться, из-за чего домашний любимец просто откажется от еды, пишет «МК в Новгороде».

Как уточняют ветеринары, стоит сосредоточиться на товарах, которые необходимы для здоровья животного. Так, нужно сделать все необходимые прививки. Еще одним немаловажным фактором является борьба с блохами, клещами и внутренними паразитами. На рынке представлено большое количество препаратов в разных формах. Ветеринары рекомендуют раз в год водить питомца на осмотр, особенно если ему больше пяти лет.

В Минфине подчеркнули, что важно не поддаваться на маркетинговые уловки и не покупать ненужные товары, которых сейчас очень много. Что касается одежды для животного, то здесь важно исходить из реальной необходимости. Например, для белой пушистой собаки понадобится комбинезон, в котором она сможет гулять в дождь. Приобретать одежду при этом можно не только в магазине, но и на сайтах с объявлениями. Питомцам также нужны игрушки. Чтобы сэкономить на этом, можно сделать их своими руками.

Председатель Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее предупредил, что вредные привычки собаки могут быть связаны с неправильным воспитанием. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за неподобающее поведение, необходимо понять причины его действий.