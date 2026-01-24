Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков

Клиенты, чьи деньги лежат в банках, которые участвуют в системе страхования вкладов, имеют право на возврат средств при лишении лицензии, пишет RG.RU. Однако это возможно лишь в том случае, если сумма вклада не превышала 1,4 млн рублей.

Как сообщает издание, клиентам необходимо обратиться с заявлением на сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». Выплаты перечислят на счет или карту «Мир», реквизиты которых указаны в заявлении.

Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, — рассказали в АСВ.

Если размер вкладов превышал установленный лимит, вкладчики могут заявить требования как кредиторы. Такие расчеты АСВ проводит в процессе процедуры ликвидации банка. Оформить требование можно одновременно с подачей заявления на страховое возмещение, а также направить его по почте, подать лично в банке, где размещался вклад, или в офисе агентства.

Ранее сообщалось, что выплаты вкладчикам Нового Московского Банка, у которого ранее Банк России отозвал лицензию, предварительно оценили в 132 млн рублей. Выплаты должны начать не позднее 6 февраля.