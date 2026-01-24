Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 10:33

Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков

Вкладчики закрывшихся банков смогут вернуть деньги через «Госуслуги»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Клиенты, чьи деньги лежат в банках, которые участвуют в системе страхования вкладов, имеют право на возврат средств при лишении лицензии, пишет RG.RU. Однако это возможно лишь в том случае, если сумма вклада не превышала 1,4 млн рублей.

Как сообщает издание, клиентам необходимо обратиться с заявлением на сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». Выплаты перечислят на счет или карту «Мир», реквизиты которых указаны в заявлении.

Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, — рассказали в АСВ.

Если размер вкладов превышал установленный лимит, вкладчики могут заявить требования как кредиторы. Такие расчеты АСВ проводит в процессе процедуры ликвидации банка. Оформить требование можно одновременно с подачей заявления на страховое возмещение, а также направить его по почте, подать лично в банке, где размещался вклад, или в офисе агентства.

Ранее сообщалось, что выплаты вкладчикам Нового Московского Банка, у которого ранее Банк России отозвал лицензию, предварительно оценили в 132 млн рублей. Выплаты должны начать не позднее 6 февраля.

банки
деньги
лицензии
счета
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.