Стал известен размер выплат вкладчикам Нового Московского Банка

Выплаты вкладчикам Нового Московского Банка, у которого ранее Банк России отозвал лицензию, предварительно оценили в 132 млн рублей, сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». По ее информации, выплаты начнутся не позднее 6 февраля.

Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года. По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 132,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк сообщал, что принял решение отозвать лицензию у Нового Московского Банка. Причиной стало нарушение федерального законодательства, которое связано с организацией банковской деятельности. Как отметил регулятор, Новый Московский Банк фактически не осуществлял кредитование экономики. Кроме того, ссудная задолженность организации была низкого качества.

До этого Банк России отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка за нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. По данным регулятора, в значительной степени деятельность кредитной организации была ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам.