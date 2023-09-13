Россиян заставят доплачивать еще 1,5 тысячи рублей за ЖКУ: что случилось Россиян предупредили о новых расходах на ЖКУ с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам с 1 октября придется дополнительно отдавать за коммунальные услуги более 1,5 тысячи рублей в месяц с квартиры, сообщает Primepress. Что об этом известно?

Почему россияне будут доплачивать еще 1,5 тысячи рублей за ЖКУ

Российским гражданам рассказали об изменении в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Коммунальные платежи получат новую графу уже с октября. В некоторых случаях дополнительная сумма может составить 1,5 тысячи рублей с квартиры или даже больше.

Новые дополнительные суммы появятся у многих жителей многоквартирных домов. Счета будут выставлять владельцам квартир региональные информационно-расчетные центры или другие организации, которые считают расходы по потраченным ресурсам.

Дополнительной строкой в квитанциях станет перерасчет коммунальных услуг за прошлый год. Об этом уже предупредили собственников жилья в Московской области и других регионах. Корректировка коснется только тех домов, в которых установлены счетчики.

Перерасчет будет сделан с учетом действующих нормативов. Если окажется, что электричества, воды и тепла в доме потратили больше положенного, то жильцам придется это компенсировать.

Как в РФ изменят систему оплаты коммунальных услуг

В июле появилась информация о том, что в России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Их разработкой занимается Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Инициатива направлена на повышение прозрачности в сфере ЖКХ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марат Хуснуллин

Сейчас платежи граждан за коммунальные услуги попадают в «общий котел» управляющих компаний (УК), а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год, объяснил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в случае недобросовестности УК нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению.

Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысят контроль за средствами.

Какое новое наказание для коммунальщиков-нарушителей введут в РФ

В июле правительство одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся введения штрафов за отказ управляющих компаний пересчитать несправедливо увеличенные коммунальные платежи. Для должностных лиц, нарушивших этот порядок, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

В случае нарушения установленных сроков перерасчета коммунальных платежей должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 50 тысяч рублей.

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