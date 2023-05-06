Россиян захотели лишить возможности выпивать с вечера до утра Минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20.00 до 11.00

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В России в настоящее время рассматриваются новые антиалкогольные меры, в числе которых запрет на продажу крепких спиртных напитков с 20:00 до 11:00, а также увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. Эти данные следуют из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, их приводит РИА Новости.

В отчете указано, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и табака на душу населения поставили новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни и по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Среди возможных мер указывается «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции свыше 17,5 градуса, до 21 года» и «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20.00 до 11.00 по местному времени».

Также предлагается установить запрет рекламы крепкого алкоголя и запрет демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых фильмах, сериалах, видеоклипах и музыкальных треках. Кроме того, местным властям могут позволить вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные дни и праздники.

По имеющимся данным, за 2022 год розничные продажи алкоголя на душу населения составили 6,44 литра. Плановое значение было установлено на показателе 6,2 литра.

Ранее токсиколог и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил о неправильном использовании водки в качестве лекарственного средства. Он объяснил, что такое мнение возникло в прошлом, когда доступ к эффективным медикаментам был ограничен.

Также сообщалось, что экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, падение экспорта связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. Показатель снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и до $6,33 млн в денежном выражении.