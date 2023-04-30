Токсиколог развенчал миф о целебных свойствах водки Токсиколог Водовозов заявил, что чудесных целебных свойств у водки не существует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Токсиколог и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik предупредил о неправильном использовании водки в качестве лекарственного средства. Он объяснил, что такое мнение возникло в прошлом, когда доступ к эффективным медикаментам был ограничен.

Аптечные препараты в XVII–XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства. Но во всех этих ипостасях она работает крайне плохо, — отметил врач.

Более того, лечение водкой может привести к непредсказуемым и опасным последствиям, таким как иммуносупрессия из-за этанола.

Токсиколог отметил, что в наше время существует большое количество проверенных и безопасных альтернатив, поэтому использование водки как средства с сомнительной эффективностью нерационально. Водовозов также напомнил о случаях этаноловой комы и летального исхода при употреблении спиртных напитков, поскольку этанол депрессирует деятельность нейронов и может привести к остановке дыхания и сердечной деятельности.

Ранее сообщалось, что экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, падение экспорта связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. Показатель снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и до $6,33 млн в денежном выражении.