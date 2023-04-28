Санкции ударили по экспорту российской водки Экспорт российской водки упал на 77% из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт российской водки упал на 77% в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Как объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, падение экспорта связано с запретом поставок этого алкоголя в страны ЕС, США и Канаду.

Показатель снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и до $6,33 млн в денежном выражении. Дробиз подчеркнул, что экспорт на указанные рынки занимал до трети всего объема вывозимой продукции, в него также входила дорогая водка, дающая дополнительные плюсы для имиджа.

На внутреннем производстве ситуация не скажется, считает эксперт. По его мнению, внутренний спрос будет расти, в том числе из-за сокращения заграничных туристических поездок.

Запретили поставлять алкоголь из России в страны ЕС в июле 2022-го, в США от российской водки отказались в марте, а в Канаде — в феврале.

18 апреля шведский произвoдитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поcтавок. Глава Absolut вместе с тем отметила, что кoмпания не сможет предотвратить попадание своей продукции на российский рынок из-за роста серого рынка сбыта.