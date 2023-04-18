Производитель водки Absolut передумал возвращаться в Россию Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию

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Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Стефани Дюрру. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах компании частично возобновить поставки своей продукции в Россию.

Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию, — говорится в заявлении Дюрру.

Ранее газета Kristianstadsbladet сообщила, что шведский производитель водки компания Absolut и владеющий им французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки в Россию. Как уточнила представитель компании Паула Эрикссон, после начала Россией специальной военной операции производитель действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в РФ. Также отмечается, что концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость.