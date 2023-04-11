В Россию вернется легендарная водка Absolut подтвердил возобновление поставок продукции в Россию

Фото: Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Шведский производитель водки компания Absolut и владеющий им французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки в Россию, сообщила газета Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя компании Паулу Эрикссон. По ее словам, после начала Россией специальной военной операции производитель действовал с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в РФ. Также отмечается, что концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость.

Компания «Абсолют» и материнская компания Pernod Ricard снова начинают экспорт алкоголя в Россию, — сказала Эрикссон.

По данным газеты, после приостановки поставок в РФ на складах были запасы Absolut, но сейчас полки пусты.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза сообщило, что импорт товаров в Россию достиг показателей 2020 года. По его словам, большинство товаров продолжало поступать в РФ через дружественные страны, такие как Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Собеседник Bloomberg также указал на серьезный рост поставок в Россию из Китая. Он подчеркнул, что Пекин играет большую роль в снабжении Москвы в период проведения военной операции на Украине.