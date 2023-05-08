Россиян предупредили об опасных последствиях кори Терапевт Красикова: корь может вызвать развитие пневмонии и отита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терапевт из «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Алина Красикова в интервью Lenta.ru предупредила граждан РФ о возможных осложнениях кори. Среди них пневмония, отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура.

По ее словам, симптомы кори обычно проявляются в течение 7–14 дней после контакта с инфицированным человеком. У большинства пациентов симптомы исчезают самостоятельно через одну-две недели, но могут возникнуть осложнения, отметила Красикова.

Корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет и прочие, добавила терапевт.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин ранее порекомендовал привиться от кори детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не переносившим инфекцию до этого. Он подчеркнул, что в наибольшей степени заболеванию подвержены люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, то есть мигранты и вынужденные переселенцы.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она отметила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.