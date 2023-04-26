В Минздраве объяснили, кому нужно сделать прививку от кори Минздрав: прививка от кори нужна людям до 35 лет, не переносившим ранее инфекцию

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Прививку от кори в первую очередь необходимо ставить детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не переносившим ранее инфекцию, заявил в беседе с РБК главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин. Он подчеркнул, что наиболее всего подвержены заболеванию люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, то есть мигранты и вынужденные переселенцы.

По словам Полибина, также в вакцине нуждаются люди, работающие в условиях повышенного риска приобретения инфекции. К таким он отнес работников медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудников сфер торговли, транспорта, коммунальной и социальной областей.

Специалист отметил, что каждый ребенок в России должен получить две прививки от кори — первую в 12 месяцев, вторую — в шесть лет. Таким образом человек будет защищен от кори на всю жизнь, добавил он. Если человек не знает, сколько прививок от кори он сделал за свою жизнь, ему следует провести иммунизацию, считает Полибин. По словам эпидемиолога, для предотвращения распространения инфекции прививку от кори должны сделать 95–98% населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

В ведомстве также отметили, что рост заболеваемости корью в России связан с традиционным периодом цикличности. Численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых россиян, а также въехавших в страну мигрантов из ближнего зарубежья.