Россиян предупредили о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков

Фото Christin Klose/dpa-mag/Global Look Press

В Евросоюзе каждый год погибают более 30 тысяч человек из-за устойчивости организма к противомикробным препаратам (УПП). Учёные считают, что в 2050 году по этой причине будут ежегодно гибнуть около 10 млн человек, пишет Live 24.

Бактерии являются мастерами эволюции и постоянно приспосабливаются к окружающей их среде. Чем чаще используются антибиотики, тем больше решений находят бактерии, чтобы стать устойчивыми, — сообщает издание.

Учёные установили, что бактерии способны обмениваться ДНК, чтобы дать новым видам возможность адаптироваться к меняющейся ситуации. Именно поэтому крайне важно ограничить использование антибиотиков, чтобы замедлить этот процесс.

Ранее стало известно, что употребление антибиотиков на протяжении двух месяцев может стать причиной снижения когнитивных способностей человека через несколько лет. Об этом говорят результаты исследования группы эпидемиологов из Гарвардской медицинской школы.