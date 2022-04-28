Стало известно, что антибиотики снижают когнитивные способности

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Употребление антибиотиков на протяжении двух месяцев может стать причиной снижения когнитивных способностей человека через несколько лет. Об этом говорят результаты исследования группы эпидемиологов из Гарвардской медицинской школы, которые приводит Live 24.

Участниками эксперимента стали 14 542 женщины. В ходе научной работы выяснилось, что употребление антибиотиков на протяжении двух месяцев может привести к проявлению утраты когнитивных способностей через несколько лет, — пишет издание.

Согласно результатам исследования, длительное употребление антибиотиков привело к снижению когнитивных способностей испытуемых женщин среднего возраста. После курса препаратов они стали хуже проходить тесты на внимание. Учёные также зафиксировали ухудшение памяти, способности к мышлению, а также мелкой моторики.

Ранее заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская рассказала, почему не помогает бесконтрольный приём антибиотиков. По её словам, многие пациенты, которые постоянно пьют таблетки, становятся к ним невосприимчивы.