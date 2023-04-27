Россиян предупредили о взрывающихся в руках телефонах Роскачество сообщило об участившихся случаях взрывов телефонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России резко возросло число взрывов электронных устройств с литий-ионными аккумуляторами, заявили РИА Новости в Роскачестве. По данным организации, опасные происшествия случаются из-за длительного нахождения гаджетов на солнце или возле батареи, а также в результате механических повреждений.

Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств. <...> Мы все в какой-то степени в опасности, пока каждый из нас имеет в кармане, на столе или в руках устройства, способные нанести серьезный вред здоровью. Эти устройства могут стать взрывными по неосторожности или из-за халатности производителя, — подчеркнули в Роскачестве.

Представитель организации подчеркнул, что к взрывоопасным устройствам относятся в том числе смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, наушники, а также электромобили и самокаты. По его словам, из-за резкого перепада температур аккумулятор может выпустить газ и «надуться» или потечь. Любое нагревание батареи увеличивает риск ее взрыва, отметил он.

В Роскачестве посоветовали россиянам использовать фирменные зарядные устройства для гаджетов, не допускать их перегревов, а также не носить их в задних карманах одежды, поскольку устройства могут взорваться при неудачных падениях и других повреждениях.

Ранее директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщал, что чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. По словам специалиста, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей. Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев вследствие слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность.