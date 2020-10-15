Специалист назвал смартфоны, которые взрываются в руках

https://static.news.ru/photo/43da33ae-0f63-11eb-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди самых распространённых причин взрыва смартфонов — перегрев и повреждение, однако на рынке есть производители, устройства которых взрываются в руках пользователей гораздо чаще, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

По словам специалиста, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей. Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев вследствие слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность, сообщает ПРАЙМ.

Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи, — напомнил специалист.

Однако нельзя сказать, что продукция Apple в сравнении с южнокорейскими конкурентами является безопасной: известны случаи взрывов в руках iPhone и даже iPad.

Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам, сказал Мясоедов. Нельзя перегревать гаджет, так как это повреждает батарею, она деформируется и может работать некорректно.

Причиной взрыва может быть и продолжительная зарядка «неродным» зарядным устройством, напомнил он. И первый же признак грядущей опасности — вздутие батареи. В этом случае её нужно срочно заменить.

Как сообщал NEWS.ru, руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что смартфоны следует менять примерно раз в три года. По его словам, такой срок обусловлен ограниченными возможностями батареи.

А в Роскачестве дали советы по очистке смартфона от вирусов и рассказали, как распознать заражение.