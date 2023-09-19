Россиян предупредили о рисках простой формы сделок с жильем ФНП: простая письменная форма при сделках с жильем опасна для покупателей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Продавец может обмануть покупателей квартиры, заключающих сделки с жильем в простой письменной форме, или ввести их в заблуждение в части содержания договора, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Там также отметили, что таким покупателям могут предоставить поддельные документы, умолчать о скрытых собственниках и утаить статус банкротства продавца. По словам нотариусов, проблема сделки в простой письменной форме заключается в том, что она происходит, по сути, на честном слове.

Как отметили в ФНП, в результате подобной сделки покупатель может лишиться недвижимости, поскольку ему будет сложно доказать, что он не понимал и не вникал в то, какой документ подписывает или его намеренно ввели в заблуждение. И даже в том случае, если мошеннические действия продавца очевидны, остается проблема возврата средств покупателя.

Гарантию возврата средств можно получить при удостоверении сделки у нотариуса, отметили эксперты. Они подчеркнули, что нотариус гарантирует также, что в момент оформления сделки каждый участник понимает ее реальную суть и содержание подписываемого договора. Нотариусы могут проверить подлинность доверенности на распоряжение недвижимостью благодаря единой информационной системе нотариата, недоступной для рядовых граждан.

Кроме того, нотариусы несут имущественную ответственность за полноту и результат своей работы, и если по определенным причинам сделка окажется оспорена и покупатель пострадает, именно нотариусу предстоит покрыть все убытки.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить в два раза имущественный налоговый вычет при продаже россиянами недвижимости. Депутат отметил, что если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, следует оперативно корректировать в другом месте, чтобы российские семьи не теряли нужный уровень поддержки от государства. По его мнению, увеличение суммы первого взноса на ипотеку компенсирует снижение налога при продаже недвижимости.