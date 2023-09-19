ЛДПР подготовила законопроект о снижении налога при продаже недвижимости Слуцкий призвал увеличить в два раза имущественный налоговый вычет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить в два раза имущественный налоговый вычет при продаже россиянами недвижимости, говорится в тексте законопроекта, оказавшемся в распоряжении NEWS.ru. 19 сентября соответствующий документ направлен в правительство России.

По прогнозам в ближайший год стоимость жилья вырастет на 17–20%. При этом существующая система налоговых льгот давно уже не дотягивает и до половины стоимости даже однокомнатной квартиры. Сейчас налог можно не платить с 1 млн рублей из общей полученной суммы за продажу, — сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, следует оперативно корректировать в другом месте, чтобы российские семьи не теряли нужный уровень поддержки от государства. По его мнению, увеличение суммы первого взноса на ипотеку компенсирует снижение налога при продаже недвижимости.

Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости позволит оставить больше средств в семейном бюджете и потратить их на ремонт жилья или приобретение техники для дома, считают в ЛДПР.

Увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости до 2 млн рублей даст российским семьям возможность сохранить порядка 100 тысяч рублей и больше. Фактически будет снижена сумма уплачиваемого налога.

Действующим налоговым законодательством предусматривается необходимость уплаты налога в случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее 3 или 5 лет. Таким образом, например, при продаже в 2023 году полученной в наследство в 2021 году собственности за 4 млн рублей получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн рублей: 4 млн рублей (вся стоимость) минус 1 млн рублей (сумма, не облагаемая налогом).

Уплаченный налог составит 390 тысяч рублей (13% от 3 млн рублей). Согласно предложению ЛДПР сумма налога составит всего 260 тысяч рублей от 2 млн рублей. Семейный бюджет получателя наследства увеличится в этом случае на 130 тысяч рублей.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил в беседе с NEWS.ru, что повышение Центробанком ключевой ставки с 12% до 13% приведет к росту ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, что негативно скажется на деловой активности. По его словам, также увеличится до 130 тысяч рублей необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. При этом специалист подчеркнул, что рецессия российской экономике вряд ли грозит.