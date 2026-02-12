Россиян предупредили о подорожании иностранных товаров на маркетплейсах Ретейл-эксперт Карпов: налог на иностранные товары может поднять на них цены

Налог на иностранные товары может привести к росту цен на иностранные товары на маркетплейсах, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. Так он отреагировал на соответствующую инициативу Минпромторга. По мнению эксперта, эта мера затронет именно маленьких игроков рынка, а не крупные сети.

Речь идет о компаниях, находящихся на более низкой системе налогообложения. Большинство торговых сетей и так сидят на НДС в 22%. Перемены при реализации продукции иностранного производства в первую очередь коснутся маркетплейсов, где есть продавцы, которые специализируются на зарубежных товарах, — отметил Карпов.

Он добавил, что официальные поставщики крупных иностранных брендов практически не заметят изменений. А иные участники рынка, предлагающие товары по более низким ценам, будут вынуждены повысить их.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в России планируется ввести в 2027 году НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что необходимо создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах.