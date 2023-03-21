Россиян лишат пластиковых стаканов и ватных палочек «Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика в РФ

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Минпромторг РФ предложил запретить импорт товаров из пластика. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомленные источники в ведомстве. Отмечается, что в «запретном» списке находятся 28 товаров. Также рассматривается вариант ограничения на производство подобной продукции внутри страны.

Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу, всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, — говорится в материале издания.

По словам собеседника газеты, в настоящее время ведется обсуждение спорных вопросов с отраслями. В ведомстве также отметили, что введение запрета на производство и поставку в Россию ряда пластиковых изделий предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Вопрос об ограничениях использования отдельных видов упаковки может быть рассмотрен после того, как будет проведен анализ альтернативных видов на предмет безопасности для пищевой продукции в период сроков годности. Кроме того, в Минсельхозе отметили, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска.

Ранее эколог Андрей Пешков заявил, что пластик опасен для человеческого организма, потому что неизбежно вносит в него диссонанс. По его словам, тело человека не приспособлено к массированному потреблению пластика. Он попадает в человеческий организм в виде микрочастиц вместе с водой и воздухом, а также вместе с рыбой и мясом животных, которые накапливали в себе микропластик в течение жизни.