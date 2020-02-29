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В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство.

В частности, документ предлагает запретить право на их проведение юридическим лицам, зарегистрированным в странах или офшорных зонах, которые не раскрывают информацию о финансовых операциях, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, операторам лотерей предполагается запретить деятельность, если в число их организаторов входят люди с непогашенной судимостью за экономические или антигосударственные преступления. Сейчас такая норма распространяется только на инициаторов азартных игр.

Также организаторов азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять властям сведения о бенефициарных владельцах, учредителях или участниках организации, а также о лицах, оказывающих существенное влияние на принимаемые решения.

Авторы законопроекта уточняют, что документ разработан в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ранее NEWS.ru писал, что потенциальными клиентами букмекерских компаний являются 80% россиян.