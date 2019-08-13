https://static.news.ru/photo/ecb17806-bde4-11e9-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: allOver/blickwinkel/Global Look Press

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз на территорию РФ свинины из Сербии. Причиной такого решения ведомства стала африканская чума свиней (АЧС) в регионе.

Запрет вводится с 14 августа 2019 года. Он касается мяса, живых свиней и свиноводческих продуктов, говорится на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что с 10 августа введён запрет на ввоз из Китая косточковых и семечковых культур: слив, нектаринов, абрикосов, персиков, алычи, вишни, черешни, яблок, груш и айвы. Это решение Россельхознадзор принял в связи с частыми поставками из этой страны продукции, заражённой карантинными для России объектами.