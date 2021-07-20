Россия поставит Индонезии истребители Су-35

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Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова рассказала, что Россия твёрдо намерена поставить в Индонезию партию многоцелевых боевых самолётов Су-35. Её слова приводит ТАСС.

Планируется, что Джакарта получит 11 таких истребителей, несмотря на давление со стороны других государств на Индонезию. Решетникова заметила, что наша страна рассматривает зарубежного партнёра как одного из ключевых в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С уверенностью заявляем, что российская сторона настроена реализовать данный контракт, — сказала представитель ФСВТС.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако к настоящему моменту его реализация не началась.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнёров на экспортные поставки истребителей МиГ-35.