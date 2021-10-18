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Россия сняла запрет на въезд в страну членов семей иностранцев

12:12, 18 октября 2021
Россия сняла запрет на въезд в страну членов семей иностранцев Министерство иностранных дел Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия сняла «антиковидный» запрет на въезд в страну членов семей иностранных граждан, которые имеют здесь вид на жительство. Это связано с многочисленными обращениями проживающих в России иностранцев и их близких родственников. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД в Telegram.

В МИД уточнили, что до этого возможность въехать в Россию могли только члены семей российских граждан. Однако в связи с многочисленными обращениями проживающих в России иностранцев и их близких родственников было решено отменить запрет. Теперь въехать в Россию смогут супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновлённые, опекуны и попечители иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны. Для этого им нужно предоставить документ, подтверждающий степень родства или установление опеки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство. По его словам, Россия заинтересована в создании своих учебных заведений во всех союзных странах. Инициативу Лаврова поддержали и в Госдуме: депутат Мария Бутина отметила, что получает множество обращений от россиянок, вышедших замуж за иностранцев.


 

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