Россия сняла запрет на въезд в страну членов семей иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток, устроивший стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, ходил на стрельбище с отцом. Об этом рассказал сам отец 12-летнего мальчика телеканалу «360». Мужчина подтвердил, что ружьё для нападения школьник взял из его сейфа.

Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять, — рассказал отец. Он добавил, что не ожидал подобного, сын никогда не жаловался на происходящее в школе. Отец...