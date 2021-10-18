Россия сняла запрет на въезд в страну членов семей иностранцев

Россия сняла «антиковидный» запрет на въезд в страну членов семей иностранных граждан, которые имеют здесь вид на жительство. Это связано с многочисленными обращениями проживающих в России иностранцев и их близких родственников. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД в Telegram.
В МИД
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство. По его словам, Россия заинтересована в создании своих учебных заведений во всех союзных странах. Инициативу Лаврова поддержали и в Госдуме: депутат Мария Бутина отметила, что получает множество обращений от россиянок, вышедших замуж за иностранцев.