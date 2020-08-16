Мишустин поздравил российских лётчиков с Днём воздушного флота 

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» разработает до конца 2021 года концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолёта. Сумма контракта, заключённого в июне между предприятием и Минпромторгом, на 2020 год составляет 213 млн рублей, на 2021 год — 504,7 млн рублей.
До середины декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолёта, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности. Также специалисты оценят стоимость производства и эксплуатации сверхзвукового самолёта, проведут анализ его рыночных перспектив.
Желаю всем вам удачи, чистого неба. Здоровья и благополучия вам и вашим семья. С праздником! — говорится в телеграмме.
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