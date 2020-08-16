Мишустин поздравил российских лётчиков с Днём воздушного флота 

https://static.news.ru/photo/52baade8-df8b-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Meinke-Carstanjen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» разработает до конца 2021 года концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолёта. Сумма контракта, заключённого в июне между предприятием и Минпромторгом, на 2020 год составляет 213 млн рублей, на 2021 год — 504,7 млн рублей. До середины декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолёта, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности. Также специалисты оценят стоимость производства и эксплуатации сверхзвукового самолёта, проведут анализ его рыночных перспектив.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил лётчиков и работников авиационной инфраструктуры России с их профессиональным праздником — Днём воздушного флота.

опубликована на сайте кабмина. Поздравительная телеграмма былана сайте кабмина.

В поздравлении Мишустин отметил огромный труд работников гражданской авиации, их знания, опыт и энергию, а также выразил благодарность ветеранам отрасли, которые «сохраняют традиции авиаторов, передают их новому поколению специалистов».

Желаю всем вам удачи, чистого неба. Здоровья и благополучия вам и вашим семья. С праздником! — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что в авиации трудятся люди особого склада, профессионалы высокого класса, благодаря им создаются уникальные образцы авиатехники, пассажирские самолёты, скоростные и сверхзвуковые авиалайнеры, осуществляется авиасообщение с самыми разными точками мира, а также между регионами нашей большой страны.