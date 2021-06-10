Российской вакциной от COVID-19 для животных уже заинтересовались 12 стран

https://static.news.ru/photo/af5ca74a-ca81-11eb-95d4-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российской вакциной от препарата «Карнивак-Ков» заинтересовались 12 стран, две из которых уже запросили досье препарата для регистрации на своих территориях. Об этом рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Россельхознадзора.

Созданная российскими учёными вакцина сейчас доступна в таких крупных городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Магнитогорск и Новосибирск.

Как отмечают эксперты, целью вакцинации животных от COVID-19 является не допустить мутации вируса в их организме. При этом доказательств, что они могут заразить человека пока нет. До сих пор все научные исследования свидетельствуют о том, что как раз четвероногие могут заболеть COVID-19 от инфицированных людей.