Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

https://static.news.ru/photo/ac0939a8-d07e-11ea-8254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первая вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, об этом сообщил Россельхознадзор.

Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков» является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, — сообщил замруководителя ведомства Константин Савенков.

Он отметил, что препарат выпустила подведомственная Россельхознадзору структура — Федеральный центр охраны здоровья животных. Массовое производство препарата могут запустить уже в апреле на базе центра.

Для испытаний привлекались собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Разработчики сделали вывод, что препарат имеет высокую иммуногенную активность и безопасен для питомцев. В 100% случаев у животных выработались антитела, поделился Савенков.

Вакциной уже заинтересовались компании из Греции, Австрии, Польши, Канады, США и Сингапура.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швеции вопрос о возможности закупки страной вакцин от коронавирусной инфекции у России и Китая поднял депутат парламента страны Матс Нордберг.