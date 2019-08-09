https://static.news.ru/photo/bee3ad44-bcc3-11e9-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты в честь Международного дня молодёжи рассказали, чего не хватает молодым россиянам.

По словам председателя Российского союза молодёжи (РСМ) Павла Красноруцкого, в первою очередь они не ощущают финансовую стабильность завтрашнего дня, так как согласно информации многих источников, к 2022 году может исчезнуть ряд профессий, среди которых переводчик, банковские консультанты и туроператоры.

А в будущем роботы смогут занять и отрасль образования и медицины, — считает он.

Красноруцкий отметил, что молодым россиянам, которые при поступлении в вузы выбрали одно из этих направлений, «придётся перепрофилироваться в процессе учёбы и получать необходимые надпрофильные знания (soft skills компетенции), которые, к сожалению, ещё не преподают».

В свою очередь председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал, что в настоящее время у молодёжи есть много возможностей для самореализации, однако присутствует нехватка социальных лифтов.

Это одна из самых ключевых проблем, которые есть. Наличие социальных лифтов, чтобы люди видели возможности, перспективы, куда дальше двигаться, — подчеркнул он.

По его мнению, молодые люди остро чувствуют социальные проблемы, что провоцирует отток населения из малых городов и муниципальных районов.

Цапко пояснил, что чтобы избежать этого необходимо развивать молодёжную политику, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выяснили уровень зарплат, на который претендует молодёжь возрастной когорты 18–30.