Российским водителям рассказали, как получить выгодные скидки на ОСАГО

Российские водители при определённых условиях могут получить огромные скидки при оформлении полиса ОСАГО в 2022 году — они могут превысить 50%. Такие скидки смогут получить опытные водители, не попадавшие в аварии за всё время существования страховки, пишет Autonews. Кроме того, отмечается, что большой стаж и аккуратное вождение помогут в получении дешёвой страховки, в то время как неопытные водители и лихачи будут переплачивать за полис.

Для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка (при оформлении ОСАГО) составит до 8%. Водителям, не попадающим в аварии, впервые за время существования ОСАГО сделают скидку в более чем 50%. Такое снижение тарифа предусмотрено для тех, кто за 10 лет не стал виновником ни одного дорожно-транспортного происшествия, — говорится в сообщении.

С 9 января меняется расчёт стоимости полисов ОСАГО. Согласно вступившему в силу указанию Центробанка, тарифный коридор расширяется на 10% — от 2224 рублей до 5980 рублей. Отмечается, что страховые компании смогут ещё больше снижать тариф законопослушным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Территориальные коэффициенты снижаются для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска, но увеличиваются для Севастополя, Симферополя, Магадана и других населённых пунктов, где фиксируется большое количество случаев мошенничества при оформлении страховки.