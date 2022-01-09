В России изменилась стоимость ОСАГО

С 9 января меняется расчёт стоимости полисов ОСАГО. Согласно вступившему в силу указанию Центробанка, тарифный коридор расширяется на 10% — от 2224 рублей до 5980 рублей, пишет «Российская газета». Отмечается, что страховые компании смогут ещё больше снижать тариф законопослушным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

На тариф влияет большое количество факторов, начиная от давности страхования в одной компании, марки и даже цвета автомобиля, и заканчивая аварийностью и количеством штрафов за нарушения правил дорожного движения, — говорится в публикации.

Поэтому, как пишет издание, для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не попадают в аварии, тариф снизится.

Территориальные коэффициенты снижаются для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска, но увеличиваются для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани.

Подорожает стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления. Однако он уменьшится для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет.

Больше придётся платить тем водителям, по чей вине было совершено три и более аварий в течение года. Тариф бонус-малус увеличивается с 2,45 до 3,92. Зато аккуратные водители могут рассчитывать на скидку в более 50%. Тем, кто за 10 лет не стал виновником ни одного ДТП, тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс предупредил о повышении стоимости ОСАГО до 60% для некоторых потребителей. Этому могут способствовать отмена учёта ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей