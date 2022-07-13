Российским парам объяснили, как правильно обсудить бюджет будущей семьи Психолог Журавлева призвала российские пары не бояться заранее обсуждать бюджет будущей семьи

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Парам не стоит бояться заранее затронуть тему финансов и бюджета будущей семьи во избежание «неприятных неожиданностей», заявила семейный психолог Татьяна Журавлева в разговоре с NEWS.ru. Эксперт подчеркнула, что подобные вопросы можно и нужно обсуждать открыто. Она также уточнила, какие конкретно моменты стоит проговорить с партнером.

Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные. Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать? — сказала Журавлева.

Собеседница добавила: если партнер начинает нервничать из-за какого-то вопроса, его стоит спросить, почему так происходит. Возможно, он просто не привык говорить открыто на такие темы или посчитал, что еще не время для подобного разговора, ничего страшного в этом нет.

Если вы хотите построить долгосрочные отношения, то тема финансов все равно поднимется, — подытожила Журавлева.

Накануне Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы у пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она также посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений. Психолог добавила, что перед серьезным разговором партнерам лучше задать себе вопросы: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?».

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».