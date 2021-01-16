«Важнее всей Кубы»: врач из РФ спас ребёнка от смерти на борту самолёта

https://static.news.ru/photo/77216cf4-58bb-11eb-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2balls2/instagram.com

Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из российского города Кемерово спас от смерти шестилетнюю девочку на борту самолёта. В это время борт летел над Атлантическим океаном. О ЧП медик поведал на своей странице в социальной сети.

Непредвиденная ситуация развернулась 16 января 2021 года в салоне лайнера Boeing-777. Рейс N4 522 направлялся из Кайо-Коко (Куба) в Москву. Вскоре после взлёта ребёнок начал жаловаться на боль в ноге. Родители дали ей половину таблетки болеутоляющего.

Через час после принятия лекарства у девочки развился анафилактический шок. Жданов заявил, что определил это по нескольким признакам: смешанной одышке, сыпи на теле, тахикардии, нитевидному пульсу, спутанности сознания и психомоторному возбуждению.

Это было важнее всей Кубы, — написал медик на своей странице в социальной сети Instagram.

Доктор тут же бросился малышке на помощь. Ему помогли супруга и летевшая тем же рейсом врач-гинеколог по имени Юлия из Челябинска. Борт-проводники быстро принесли сумку с медикаментами. Лекарства ввели «быстро и спокойно». Примерно через 15 минут пациентке стало легче, симптомы шока начали исчезать, ещё чуть позже она уснула.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 23-летний сержант полиции Максим Цветков спас 96-летнюю пенсионерку от гибели. Он вместе с отцом, полковником полиции в отставке Эдуардом Цветковым, остановил злоумышленника, который собирался зарезать пожилую женщину.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошёл днём в субботу. На лестничной площадке многоквартирного дома на Васильевском острове неизвестный пытался напасть на пожилую женщину. Ему помешали отец и сын Цветковы, которые проживают в соседней квартире.