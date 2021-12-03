Российский суд пригрозил Google и Meta первым штрафом с оборотной выручки

Судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы впервые рассмотрит протоколы на Google и Meta, предусматривающие оборотный штраф, который может составить до одной десятой части годовой выручки. Протоколы на Google и Meta составлены Роскомнадзором по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за повторное неудаление информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Судебные заседания назначены на 24 декабря, — сказали в суде.

Санкция по статье составляет от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за календарный год.

Ранее этот же суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере четырёх млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.

Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить четыре млн рублей, а американской компании — два миллиона рублей.