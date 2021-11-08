Суд оштрафовал Google и Telegram на несколько миллионов рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения придётся выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что таким образом общая сумма штрафов мессенджера составляет 39 млн рублей.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила два дела о взыскании штрафов с Telegram на общую сумму 5 млн рублей за неудаление запрещённой в РФ информации. Дело возбудили 3 ноября.

До этого Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей. Если те не ответят, их привлекут к ответственности за нарушение законодательства. В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую.