Cуд утвердил штраф для Twitter, Facebook и WhatsApp в 36 млн рублей

Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать компании Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей, говорится в заявлении суда. Это связано с отказом компаний локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

…решением суда от 10 ноября 2021 года постановление мирового судьи судебного участка N422 Таганского района г. Москвы от 26 августа 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ в отношении Вотсапп ЛЛС (WhatsApp LLC.) оставлено без изменения, а жалоба защитника Вотсапп ЛЛС (WhatsApp LLC.) - без удовлетворения, — говорится в заявлении пресс-службы суда.

То же самое решение вынесено и в отношении Facebook и Twitter.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере четырёх млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей.

Ранее этот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.