Российский миллиардер раскритиковал Центробанк за ошибки в прогнозах

Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на ошибки Центрального банка России в прогнозировании экономического роста и инфляции. О них он заявил в своём Telegram-канале.

Дерипаска порекомендовал аналитикам Центробанка прочитать статью The Wall Street Journal и озвучил перспективы после промахов российских финансистов.

А ведь впереди еще целый год страданий до возможного выхода из острой фазы пандемии. Так задавить, завышая процентную ставку и экономический рост в РФ, — это надо уметь, — заявил Дерипаска.

Он также сказал, что Центробанку неинтересно происходящее дальше Садового кольца Москвы. И напомнил об основной функции банка как «мегарегулятора в стране» — осуществить в России долговременный экономический рост, обгоняя средние показатели в мире в полтора-два раза.

Олег Дерипаска уже критиковал Центробанк. Он обвинял его в резком повышении ключевой ставки, которая увеличила стоимость денег и воспрепятствовала росту доходов населения.