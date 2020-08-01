Российский кабмин одобрил открытие границы с Абхазией

https://static.news.ru/photo/72bd8792-d3f0-11ea-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. С 1 августа российские граждане смогут беспрепятственно въезжать на территорию Абхазии, а абхазские — на территорию РФ.

Решение об открытии границы было принято 31 июля по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как писал NEWS.ru, на этот шаг российские власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов.

Подписанный Мишустиным документ внёс изменения в распоряжения правительства от 16 марта и от 27 марта.