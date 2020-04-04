Российский бизнес попросил снять ограничения на торговлю алкоголем

https://static.news.ru/photo/4c0b6ebe-7687-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения на оборот алкоголя, введённые на фоне коронавируса, попросили снять. С таким письмом обратились представители российского бизнеса к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Отмечается, что речь идёт о введении некоторыми регионами дополнительных ограничений на торговлю алкоголем во время пандемии коронавируса. Такие меры предусмотрены законом о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Просим Вас... рекомендовать снять все введённые ограничения и запреты на оборот алкогольной продукции, — цитирует РИА Новости документ.

Письмо подписано представителями Союза производителей алкогольной продукции, Ассоциацией компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Ранее эксперты рассказали, что ограничения на продажу алкоголя, вводимые в ряде регионов России, приведут к росту безработицы и расцвету теневого рынка.

NEWS.ru писал, что россияне за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь. Наиболее сильный прирост зафиксирован в категории «Винные магазины» — плюс 21,9%.